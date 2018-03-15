كونتي: خسارة تشيلسي أمام برشلونة ظالمة

اعتبر الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الإنجليزي، أن هزيمة فريقه أمام برشلونة أمس الأربعاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم كانت ظالمة.

وقال كونتي خلال مؤتمر صحفي بعد المباراة: "لسنا نادمين. لو شاهدتم المباراة لتأكدتم من أن النتيجة النهائية ظالمة. اهتزت شباكنا بهدف وبدايتنا كانت سيئة للغاية. سددنا في القائم أربع مرات وهذا أمر غريب".

وأضاف: "يجب أن أكون صادقا وأنا فخور للغاية بلاعبي فريقي. يجب علينا مواصلة العمل بهذه الطريقة وهذه الرغبة في القتال معا".

وتألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في لقاء الأمس بإحرازه هدفين وصنع آخر لزميله الفرنسي عثمان ديمبلي، ليفوز البلوغرانا بثلاثية نظيفة ويتأهل للدور ربع النهائي من المسابقة بالانتصار 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بعد تعادل الفريقين في لندن بهدف لكل منهما.

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ولم يكن تشيلسي محظوظا بعدما حرمه إطار المرمى من التسجيل مرة أخرى، فخلال مباراة الذهاب سدد ويليان مرتين في القائم، وأمس سدد ماركو سالونسو ركلة حرة في القائم، وردت العارضة ضربة رأسية لأنطونيو روديغر قرب نهاية اللقاء.

وسجل ميسي هدفيه من بين ساقي الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، ليرفع رصيده إلى 100 هدف في دوري الأبطال.

واعترف كورتوا بالخطأين وقال: "بالنسبة للهدف الأول لم أتوقع أن يسدد ميسي من هذه الزاوية، وكنت بطيئا في التحرك بساقي. كان خطأ مني".

وأضاف: "الأمر مزعج، لكن ليس علي الاختباء. يجب أن أتحمل المسؤولية واعترف بارتكاب الأخطاء ومواصلة العمل".

المصدر: رويترز

أليكسي اسبر