مبابي يقود سان جيرمان للفوزعلى أنجيه في "الليغ1"

تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه أنجيه 2-1، اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في افتتاح الجولة الـ 31 للدوري الفرنسي لكرة القدم.

استهل أصحاب الأرض التهديف مبكرا، عبر الفرنسي كيليان مبابي، في (د.12) قبل أن يحصل زميله تياجو موتا على بطاقة حمراء مباشرة بسبب سلوك عنيف، في (د.16).

لكن مبابي عاد لزيارة شباك الضيوف بعد أقل من 10 دقائق، ليضاعف النتيجة للباريسيين، وفي الشوط الثاني، قلص توكو إيكامبي الفارق لصالح أنجيه، موقعا على هدفهم الوحيد، في (د.75).

وارتفع رصيد سان جيرمان إلى 80 نقطة منفردا بصدارة الدوري، في حين تجمد رصيد أنجيه عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر.

المصدر: EFE

فادي سيمير