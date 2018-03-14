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بالفيديو..الحكام يمنعون شجارا بين قائدي فريقين قبل بداية المباراة

الرياضة

بالفيديو..الحكام يمنعون شجارا بين قائدي فريقين قبل بداية المباراة
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شهدت الجولة الـ11 من الدوري البرازيلي لكرة القدم لقطة نادرة الحدوث في ملاعب الساحرة المستديرة، تمثلت بتلاسن واشتباك قائدي الفريقين المتنافسين قبل إطلاق الحكم صافرة بداية المباراة.

وجرت العادة قبل بداية المباراة، أن يتبادل قائدا الفريقين المتنافسين التحية في منتصف الملعب مع الحكام، والتقاط صورة تذكارية جماعية . ولكن قبل مباراة غريميو ومضيفه إنترناسيونال في الدوري البرازيلي جرى العكس تماما، حيث بدأ التلاسن والتدافع بين الأرجنتيني أندرياس أليساندرو قائد إنترناسيونال ومايكون قائد غريميو، وتدخل الحكام في الوقت المناسب لفك الاشتباك.

وانتهت مباراة القمة بفوز غريميو 2-1 رافعا رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الدوري البرازيلي، فيما توقف رصيد إنترناسيونال عند 18 نقطة في المركز الثالث على جدول الترتيب.

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المصدر: ماركا

أليكسي اسبر

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