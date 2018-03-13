هاليب تبلغ ربع نهائي إنديان ويلز

بلغت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى الدور ربع النهائي من دورة إنديان ويلز الأمريكية، أولى دورات الماسترز ذات الألف نقطة، بفوزها على الصينية بمجموعتين نظيفتين، اليوم الثلاثاء.

وعانت هاليب، حاملة لقب نسخة 2015، في المجموعة الأولى أمام المصنفة 55 عالميا وحسمتها بصعوبة 7-5، قبل أن تضرب بقوة في الثانية وتكسبها 6-1 منهية المباراة في ساعة و16 دقيقة.

وفي الدور المقبل، تلتقي هاليب مع الكرواتية بترا مارتيتش الـ51 عالميا والتي تغلبت على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا الـ54 عالميا 6-3 و7-6 (7-4).

ولدى الرجال، بلغ الفرنسي بيار-أوغ هيربير الدور الرابع بتغلبه على مواطنه غايل مونفيس 6-2 و3-1 ثم بالانسحاب، ليضرب موعدا مع الكرواتي مارين سيليتش الثالث عالميا أو الألماني فيليب كولشرايبر السابع والثلاثين.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير