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ريال بيتيس يعود بالنقاط من أرض ألافيس

الرياضة

ريال بيتيس يعود بالنقاط من أرض ألافيس
twitter@RealBetis
ريال بيتيس يعود بالنقاط من أرض ألافيس في الدوري الإسباني
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حقق ريال بيتيس فوزا ثمينا خارج قواعده على ديبورتيفو ألافيس 3-1 اليوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

سجل ثلاثية ريال بيتيس كل من لورينزو مورن هدفين في (د.23 و78) وخافي غارسيا فرنانديز في (د.44) فيما سجل روبين سوبرينو الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في (د.67).

وبهذا الفوز أصبح ريال بيتيس في المركز الثامن برصيد 40 نقطة، بينما تجمد رصيد ألافيس عند النقطة 31 في المركز السادس عشر.

المصدر: وكالات

فادي سيمير


 

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