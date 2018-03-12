 
مباشر

هامبورغ يقيل مدربه بعد 7 أسابيع على تعيينه

الرياضة

هامبورغ يقيل مدربه بعد 7 أسابيع على تعيينه
AFP
برند هولرباخ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jyy0

أعلن نادي هامبورغ الذي يحتل المركز السابع عشر ما قبل الأخير في ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، الاثنين إقالة مدربه برند هولرباخ بعد 7 أسابيع فقط على تعيينه.

وقرر النادي تعيين كريستيان تيتز مدرب فريق دون 21 عاما، حتى نهاية الموسم.

وفشل هولرباخ في الفوز في أي من المباريات السبع التي أشرف خلالها على هامبورغ، وآخرها السقوط أمام المتصدر وحامل اللقب بايرن ميونيخ بسداسية نظيفة السبت في المرحلة الـ26.

ويحتل هامبورغ بطل أوروبا عام 1983، المركز ما قبل الأخير في الدوري ومهدد بالهبوط للمرة الأولى في تاريخه، علما بأنه الفريق الوحيد الذي لم يسقط إلى مصاف الدرجة الثانية منذ انطلاق البوندسليغا عام 1963.

وقال فرانك فيتشتاين الذي يتولى رئاسة النادي موقتا بعد إقالة هريبرت بروشاغن والمدير الرياضي ينس تودت الأسبوع الماضي، "نحن مقتنعون أنه يتعين علينا القيام بشيء ما للحفاظ على حظوظنا بالبقاء في الدرجة الأولى".

وكان هولرباخ (48 عاما) لاعب هامبورغ سابقا، عين مدربا له في 22 يناير الماضي خلفا لماركوس غيسدول. واكتفى الفريق خلال هذه الفترة بحصد ثلاث نقاط في الدوري فقط من أصل 21 ممكنة.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة