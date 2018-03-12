هامبورغ يقيل مدربه بعد 7 أسابيع على تعيينه

أعلن نادي هامبورغ الذي يحتل المركز السابع عشر ما قبل الأخير في ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، الاثنين إقالة مدربه برند هولرباخ بعد 7 أسابيع فقط على تعيينه.

وقرر النادي تعيين كريستيان تيتز مدرب فريق دون 21 عاما، حتى نهاية الموسم.

وفشل هولرباخ في الفوز في أي من المباريات السبع التي أشرف خلالها على هامبورغ، وآخرها السقوط أمام المتصدر وحامل اللقب بايرن ميونيخ بسداسية نظيفة السبت في المرحلة الـ26.

Vorstand beschließt Trainerwechsel: Christian Titz übernimmt den Posten von Bernd Hollerbach.

Unser U21-Trainer Titz wird dieses Amt vorerst bis zum Ende der Saison ausüben: https://t.co/LVPuM3SPotpic.twitter.com/9wqggYvnGB — Hamburger SV (@HSV) March 12, 2018

ويحتل هامبورغ بطل أوروبا عام 1983، المركز ما قبل الأخير في الدوري ومهدد بالهبوط للمرة الأولى في تاريخه، علما بأنه الفريق الوحيد الذي لم يسقط إلى مصاف الدرجة الثانية منذ انطلاق البوندسليغا عام 1963.

وقال فرانك فيتشتاين الذي يتولى رئاسة النادي موقتا بعد إقالة هريبرت بروشاغن والمدير الرياضي ينس تودت الأسبوع الماضي، "نحن مقتنعون أنه يتعين علينا القيام بشيء ما للحفاظ على حظوظنا بالبقاء في الدرجة الأولى".

وكان هولرباخ (48 عاما) لاعب هامبورغ سابقا، عين مدربا له في 22 يناير الماضي خلفا لماركوس غيسدول. واكتفى الفريق خلال هذه الفترة بحصد ثلاث نقاط في الدوري فقط من أصل 21 ممكنة.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير