الفيفا: بيع أكثر من 1.3 مليون تذكرة لمباريات مونديال روسيا حتى الآن

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن مليون و303 آلاف و616 تذكرة لحضور مباريات بطولة كأس العالم، التي تستضيفها روسيا الصيف القادم، قد بيعت، وذلك قبل انطلاق مرحلة البيع الجديدة غدا.

وأبدت الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السنغالية فاطمة سامورا لموقع الفيفا الرسمي اليوم الاثنين ارتياحها وسعادتها للإقبال الهائل على تذاكر مباريات مونديال روسيا، قائلة:"مع تبقي 94 يوما فقط على بداية بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا، نشعر بالارتياح للإقبال الكبير على التذاكر من داخل وخارج روسيا والذي يعطينا مؤشرا أن الجماهير حول العالم تنتظر لحظة انطلاق المونديال بفارغ الصبر".

Самура: в ФИФА рады, что продажи билетов на ЧМ-2018 проходят с таким успехомhttps://t.co/xdJYoG4KhU pic.twitter.com/SQt4vKHtPf — Р-Спорт (@rsportru) March 12, 2018

وبيع خلال المرحلة الأولى لطرح التذاكر، والتي اختتمت في 28 من نوفمبر الماضي، 735 ألفا و168 تذكرة، بينما تم بيع 568 ألفا و448 تذكرة خلال الفترة الأولى من المرحلة الثانية والتي اختتمت في الـ31 من يناير الماضي.

На сайте ФИФА сообщается, что на матчи чемпионата мира-2018 продано более 1,3 миллиона билетовhttps://t.co/4UiGTsEj77 pic.twitter.com/Ff3B9dbkEz — Р-Спорт (@rsportru) March 12, 2018

وكان نصيب المواطنين الروس من التذاكر 197.832، تلتها الدول التالية على قائمة الدول العشر الأكثر حصولا على التذاكر: كولومبيا (33048)، والبرازيل (24656)، والبيرو (21946)، وألمانيا (21639)، والولايات المتحدة (20347)، والمكسيك (18155)، وأستراليا (15906)، والأرجنتين (15214)، وإنجلترا (14890)، وبولندا (13686). وبذلك يكون حجم الإقبال الدولي قد بلغ 65 في المئة.

وتنطلق غدا الثلاثاء مرحلة جديدة لبيع التذاكر وتستمر حتى الـ3 من أبريل المقبل، وهو ما يمنح عشاق الساحرة المستديرة فرصة جديدة لشراء تذاكر المونديال الروسي لحضور مباريات منتخباتهم المفضلة.

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وستباع التذاكر في هذه المرحلة بالأسبقية عبر الموقع الإلكتروني (FIFA.com/tickets) (ويخضع ذلك لتوافر التذاكر) وهو ما يعني أنه سيتم تأكيد الحصول على التذاكر عند إتمام عملية الشراء.

وبالنسبة للمشجعين الذين لن يسعفهم الحظ خلال هذه المرحلة، سيحصلون على فرصة أخيرة لشراء التذاكر عبر مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة، والتي ستجرى بنظام أسبقية الشراء في الفترة الممتدة من الـ18 أبريل وإلى الـ15 يوليو 2018، وهو موعد إقامة المباراة النهائية لمونديال روسيا.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر