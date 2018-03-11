توتنهام يقسو على مضيفه بورنموث.. فيديو

ألحق فريق توتنهام هوتسبير هزيمة ساحقة بمضيفه بورنموث (4-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأحد، ضمن المرحلة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبادر لاعب بورنموث، جونيور ستانيسلاس، بالتسجيل بهدف مبكر، في الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة البداية، ويا ليته لم يسجل، فقد فتح على فريقه باب جحيم توتنهام، الذي رد بأربعة أهداف متتالية. إذ أدرك ديلي ألي التعادل، عند الدقيقة 35، قبل أن يضيف زميله الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، هدفين متتاليين، في الدقيقتين (62 و87)، واختتم المدافع الإيفواري رباعية الضيوف، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.