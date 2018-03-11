بالفيديو.. أرسنال يضمد جراح على حساب ضيفه واتفورد

حقق فريق أرسنال أول فوز له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد هزيمتين متتاليتين، وذلك على حساب ضيفه واتفورد (3-0)، اليوم الأحد، ضمن المرحلة الـ 30 من البريمير ليغ.

وتوالى على تسجيل ثلاثية الفريق اللندني كل من، المدافع الألماني شكودران موستافي، والمهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ، والمهاجم الأرمني هنريك مخيتريان، في الدقائق (8، 59، 77) على الترتيب، بينما أضاع لاعب واتفورد تروي دييني ضربة جزاء في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

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ورفع أرسنال رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 48 نقطة، ويحتل المركز السادس، بينما يشغل واتفورد المركز العاشر، على سلم ترتيب الدوري، برصيد 36 نقطة.

المصدر: "goaltime"

نايف الكوردي