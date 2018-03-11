بالفيديو.. هدف أرسنال في مرمى واتفورد
Reuters Eddie Keogh
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تقدم فريق أرسنال على ضيفه واتفورد بهدف في الشوط الأول من اللقاء بينهما، اليوم الأحد، على ملعب "الإمارات"، في إطار منافسات المرحلة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل المدافع الألماني شكودران موستافي هدف التقدم للمدفعجية مبكرا، في الدقيقة الثامنة من انطلاق صافرة البداية، بتسديدة رأسية في الزاوية اليسرى، بعد كرة ثابتة من الجهة اليسرى.
المصدر: "goaltime"
نايف الكوردي
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