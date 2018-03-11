ميلان يهزم جنوى بهدف قاتل.. فيديو

انتزع فريق ميلان فوزا ثمينا من جنوى، بفوزه عليه في عقر داره بهدف قاتل في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين الروسونيري بالفضل في انتصاره لمهاجمه البرتغالي أندريه سيلفا، الذي اقتنص هدف الفوز الوحيد له، في الوقت القاتل، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

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وحقق ميلان بذلك انتصاره الرابع على التوالي، ورفع رصيده إلى 47 نقطة، بينما مني جتوى بالهزيمة الثانية على التوالي، ويشغل المركز الثالث عشر، على سلم ترتيب الدوري، برصيد 30 نقطة.

المصدر: RT

نايف الكوردي