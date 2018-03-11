النجم ديبالا يضع السيدة العجوز على عرش الكالتشيو .. (فيديو)

قاد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا فريق يوفنتوس إلى الفوز على ضيفه أودينيزي (2-0)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن المرحلة الـ 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز باولو ديبالا هدفي اليوفي، عند الدقيقتين (20 و49)، بينما أضاع مواطنه وزميله المهاجم غونزالو هيغواين ضربة جزاء، في الدقيقة 38، من زمن الشوط الأول للقاء.

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ورفع يوفنتوس رصيده إلى 71 نقطة، وانتزع الصدارة بفارق نقطتين من نابولي، الذي مني بهزيمة مؤثرة على أرضه وبين جماهيره أمام فريق روما (2-4)، يوم السبت 3 مارس، ضمن مباريات الجولة الـ 27 من الكالتشيو.

بينما مني أودينيزي بالهزيمة الرابعة على التوالي، ويشغل المركز الحادي عشر، على سلم ترتيب الدوري، برصيد 33 نقطة.

المصدر: RT

نايف الكوردي