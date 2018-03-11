شاهد.. هدف عالمي بقدم النجم باولو ديبالا

وضع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا فريق يوفنتوس في المقدمة بهدف عالمي في شباك ضيفه أودينيزي، اليوم الأحد، وذلك ضمن مباريات المرحلة الـ 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح باولو ديبالا التسجيل لليوفي، بحلول الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول للقاء، بتسديدة متقنة من ضربة حرة مباشرة أسكن الكرة في الشباك في المقص الأيمن.

المصدر: RT

نايف الكوردي