شاهد.. هدف برازيلي عالمي "قاتل" في أحد ملاعب مونديال 2018

أنقذ البرازيلي فرناندو فريق سبارتاك موسكو من كمين ضيفه سكا القادم من مدينة خاباروفسك، بهدف قاتل، اليوم الأحد، ضمن مباريات المرحلة الـ 22 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

🏟 Центральная площадь перед @otkritiearena пока пустует, но совсем скоро она заполнится нашими болельщиками 🔴⚪️💪#СпартакСКАХабаровск #ВпередСпартак pic.twitter.com/pVHoubUgCe — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 11, 2018

واقتنص فرناندو هدف الفوز اليتيم لفريق العاصمة موسكو، بتسديدة من كرة ثابتة، لا تصد ولا ترد، في المقص الأيمن، ارتطمت كرته بأسفل العارضة قبل أن تعانق الشباك، وذلك في الوقت القاتل عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "سبارتاك"، أحد الملاعب الـ 12 المستضيفة لمباريات نهائيات كأس العالم.

وقفز سبارتاك إلى مركز الوصافة، بعد هذا الفوز، برصيد 41 نقطة، بينما يقبع سكا خاباروفسك في قاع الدوري، برصيد 12 نقطة فقط.

المصدر: RT

نايف الكوردي