شاهد.. مقاتل بيد واحدة "معاق منذ الولادة" يخنق خصمه!
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تمكن المقاتل الأمريكي نيك نيويل من الفوز على مواطنه سوني لاكيو بطريقة الاخضاع، بالرغم من أنه لا يملك الذراع اليسرى حتى المرفق، وذلك في إطار دورة (LFA 46)، للفنون القتالية المختلطة.
وعاد نيك نيويل، الذي لا يملك ذراعا يسرى كاملة، إلى حلبات الفنون القتالية المختلطة، بعد ثلاث سنوات من الانقطاع، عقب خسارته الوحيدة حتى الآن، وذلك على لقب بطل العالم بالضربة القاضية على يد جوستين جاغجي، الذي يلعب الآن في منظمة (UFC).
There’s no ring rust here… @NotoriousNewell is BACK! #LFA35@LFAfightingpic.twitter.com/XiK6lDZtuU— AXS TV Fights (@AXSTVFights) March 10, 2018
وحقق نيك نيويل (31 عاما) بذلك انتصاره الرابع عشر، حتى الآن، مقابل خسارة واحدة.
المصدر: "sports.ru"
نايف الكوردي
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