لا غالب ولا مغلوب في لقاء روستوف وزينيت

خيم التعادل السلبي على المواجهة التي جمعت اليوم، نادي روستوف بضيفه زينيت سان بطرسبورغ، وذلك في إطار منافسات المرحلة الـ22 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتبادل الفريقان الهجمات والاستحواذ على الكرة وتهديد المرمى، إلا أن فشل المهاجمين في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم إلى أهداف، أبقى النتيجة على ما هي عليه (0-0)، حتى إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.

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وبهذه النتيجة ارتقى زينيت مؤقتا إلى المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري الروسي برصيد 39 نقطة، بينما رفع روستوف رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع.

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض