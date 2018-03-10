فوز ثمين لأوفا على أنجي في الدوري الروسي

تغلب نادي أوفا على ضيفه أنجي بثلاثة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي أقيم اليوم ضمن منافسات المرحلة الـ22 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ووضع أليكسي نيكيتين أصحاب الأرض في المقدمة بحلول الدقيقة (57)، قبل أن يدرك خوان ليسانكو التعادل لأنجي في الدقيقة (64). وبعد ذلك بدقيقة واحدة تقدم أوفا مجددا بهدف حمل توقيع إيفان باوريفتش، ثم أضاف زميله بويان يوكيتش الهدف الثالث (67)، قبل أن يقلص فلاديمير بولوياختوف الفارق لأنجي في الدقيقة (81)، لتنتهي المباراة بفوز أوفا (3-2).

وبهذه النتيجة رفع أوفا رصيده إلى 31 نقطة، ليرتقي إلى المركز السادس في سلم ترتيب الدوري الروسي، بينما توقف رصيد أنجي عند 20 نقطة في المركز الـ15.

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض