بالفيديو.. هدف برازيلي مذهل!

أحرز المهاجم البرازيلي إيفيرالدو خلال اللقاء الذي جمع فريقه كيريتارو بنيكاكسي واحدا من أجمل الأهداف هذا الموسم، وربما الأجمل في الدوري المكسيكي لكرة القدم.

وتوصل اللاعب البرازيلي بكرة عرضية من أحد زملائه في الفريق ليروضها بصدره، ثم يسدد الكرة بضربة مقصية رائعة لم تترك أي فرصة لحارس نادي نيكاكسي للتصدي لها.

وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي (1-1)، ليرفع كيريتارو رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ16 في سلم ترتيب الدوري المكسيكي، بينما تقدم نيكاكسي إلى المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن الهدف الذي سجله إيفيرالدو هو الأول له في الدوري المكسيكي في 7 مباريات خاضها مع كيريتارو هذا الموسم.

المصدر:eurosport.ru

عمر بيكضاض