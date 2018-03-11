فيسنينا تصعد إلى ثالث أدوار "إنديان ويلز"
تأهلت الروسية يلينا فيسنينا إلى ثالث أدوار بطولة "إنديان ويلز" الأمريكية للتنس البالغ مجموع جوائزها 8 ملايين دولار، عقب فوزها اليوم على الأمريكية كاترين بيليس بمجموعتين لواحدة.
وخسرت اللاعبة الروسية المجموعة الأولى بستة أشواط لشوطين، لكنها تداركت الموقف في المجموعتين الثانية والثالثة، لتفوز بالمباراة بواقع (2-6، 6-1 و6-1).
Defending @BNPPARIBASOPEN champion @EVesnina001 dropped the first set vs. Bellis and never looked back!— WTA (@WTA) 11 марта 2018 г.
Downs Bellis, 2-6, 6-1, 6-1--> https://t.co/hzMPRahcFopic.twitter.com/FoKCKUnGej
وتلعب فيسنينا المصنفة الـ24 في البطولة في الدور المقبل مع الفائزة من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم، مواطنتها يكاترينا ماكاروفا والألمانية أنجيليك كيربر المصنفة العاشرة في البطولة.
وبلغت الدور الثالث أيضا الروسية الأخرى داريا كاساتكينا على حساب كاترينا سينياكوفا، التي انسحبت من المباراة عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم اللاعبة الروسية (6-2 و5-2).
المصدر:rsport.ria.ru
عمر بيكضاض