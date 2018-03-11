فيسنينا تصعد إلى ثالث أدوار "إنديان ويلز"

تأهلت الروسية يلينا فيسنينا إلى ثالث أدوار بطولة "إنديان ويلز" الأمريكية للتنس البالغ مجموع جوائزها 8 ملايين دولار، عقب فوزها اليوم على الأمريكية كاترين بيليس بمجموعتين لواحدة.

وخسرت اللاعبة الروسية المجموعة الأولى بستة أشواط لشوطين، لكنها تداركت الموقف في المجموعتين الثانية والثالثة، لتفوز بالمباراة بواقع (2-6، 6-1 و6-1).

وتلعب فيسنينا المصنفة الـ24 في البطولة في الدور المقبل مع الفائزة من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم، مواطنتها يكاترينا ماكاروفا والألمانية أنجيليك كيربر المصنفة العاشرة في البطولة.

وبلغت الدور الثالث أيضا الروسية الأخرى داريا كاساتكينا على حساب كاترينا سينياكوفا، التي انسحبت من المباراة عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم اللاعبة الروسية (6-2 و5-2).

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض