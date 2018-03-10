باريس سان جيرمان يصب جام غضبه على ميتز ..

اكتسح فريق باريس سان جيرمان ضيفه ميتز بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ 29 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وباغت المدافع البلجيكي توماس مونيير الضيوف بهدف سريع، سجله في الدقيقة الخامسة من انطلاق صافرة البداية. وعزز لاعب خط الوسط كريستوفر نكونكو تقدم الفريق الباريسي، بإحرازه هدفين متتاليين له، في الدقيقتين (20 و28)، وأضاف المهاجم كيليان مبابي الهدف الرابع، في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الثاني. ومن ثم اختتم المدافع البرازيلي تياغو سيلفا مهرجان الأهداف، بتسجيله الخامس، في الدقيقة 82، من عمر المباراة.

واستعاد فريق باريس سان جيرمان بذلك، توازنه عقب خروجه من دوري الأبطال على يد ريال مدريد، ويسير بخطى ثابتة نحو الظفر بلقب بطل الدوري، بعد أن ابتعد في الصدارة برصيد 77 نقطة، بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه موناكو، الذي تغلب بدوه على مضيفه ستراسبورغ (3-1)، في عقر داره، أمس الجمعة.

في المقابل، يقبع ميتز في قاع ترتيب الدوري، برصيد 20 نقطة.

المصدر: "goaltime"

نايف الكوردي