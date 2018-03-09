ذئاب روما تنقض على تورينو.. فيديو
Reuters Max Rossi
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تخطى فريق روما عقبة ضيفه تورينو بفوزه عليه بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل ثلاثية ذئاب روما كل من، المدافع اليوناني كوستاس مانولاس، وقائد الفريق دانييلي دي روسي، ولاعب خط الوسط لورينزو بيليغريني، في الدقائق (56، 73، 90)، على الترتيب، على ملعب الأولمبيكو، في العاصمة روما.
وحقق روما انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 58 نقطة، وعزز موقعه في المرتبة الثالثة، في حين مني فريق تورينو بالهزيمة الثالثة على التوالي، وتجمد رصيده عند 36 نقطة (من 27 مباراة)، ويشغل المركز التاسع على سلم ترتيب الكالتشيو.
المصدر: "sportbox.ru"
نايف الكوردي