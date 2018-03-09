وفاة لاعب في الدوري الفرنسي بشكل مفاجئ

أعلن نادي تور المنافس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي لكرة القدم اليوم، وفاة لاعبه التشيلي توماس رودريغيز بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 18 عاما.

وجاء في بيان نشره الفريق على موقعه الإلكتروني "توفي رودريغيز الذي لعب للنادي عدة مرات، خلال نومه ليلة الخميس".

وأضاف "نعيش حالة من الحزن بعد رحيل النجم التشيلي".

وعقب الإعلان عن حالة الوفاة قررت رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين تأجيل مباراة تور مع فالنسيان، التي كانت مقررة مساء اليوم.

كما تقرر الوقوف دقيقة صمت في جميع مباريات دوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية نهاية هذا الأسبوع.

وتعد تلك الواقعة هي الثانية التي تشهدها الملاعب الأوروبية خلال أيام، بعدما أعلن فيورنتينا الإيطالي الأحد الماضي، وفاة قائده دافيدي أستوري بشكل مفاجئ داخل غرفته في الفندق الذي كان يقيم فيه الفريق استعدادا لمواجهة أودينيزي في المرحلة الـ27 من "الكالتشيو".

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض