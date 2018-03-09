شاهد.. قائد فريق يحلق شعر مدربه على الصفر

تعهد الروسي ألكسندر غوليافتسيف، مدرب فريق سيفرستال لهوكي الجليد، في أغسطس 2017، بأنه سيحلق شعره على الصفر، إذا صعد فريقه لدور "بلاي أوف" لكأس غاغارين 2018، بعد 4 سنوات من الغياب.

وتمكن فريق سيفرستال، في اللحظات الأخيرة، من دخول قائمة الثمانية في المنطقة الشرقية، وذلك بعد أن اقتنص نقاطا من أندية قوية مثل تسيسكا موسكو وسكا.

ووفى المدرب بوعده وأوكل مهمة حلق شعره على الصفر لقائد الفريق دميتري كاغارليتسكي.

المصدر: "sports.ru"

نايف الكوردي