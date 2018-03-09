شاهد... الماتادور راموس يفاجئ رجال الأمن بسيارة غريبة "SR4"

نشر قائد ريال مدريد لكرة القدم، سيرجيو راموس، عبر حسابه الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو وهو على متن سيارة "غريبة" أثناء توجهه إلى تدريبيات الفريق الملكي.

وفاجأ سيرخيو راموس، بسيارته ذات الطابع الكلاسيكي وصغر حجمها، أحد رجال الأمن عند مدخل ملعب تدريبات الفريق الملكي، الذي اقترب منه قبل أن يتعرف عليه.

وربما أثار إعجاب متابعي الماتادور راموس اختياره للزي المتناسق مع الطابع الكلاسيكي للسيارة، أكثر من السيارة نفسها، التي تميزت بصغر حجمها ولونها الأحمر الداكن، إضافة إلى وجود الأحرف الأولى من اسم اللاعب ورقمه "SR4"، عليها من الخارج.

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المصدر: "facebook/SergioRamosOficial"

نايف الكوردي