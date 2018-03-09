هداف مونديال فرنسا متأكد من دخول كأس العالم 2018 التاريخ

أعرب اللاعب السابق والرئيس الحالي للاتحاد الكرواتي لكرة القدم دافور شوكر عن تقته الكبيرة في أن يكون مونديال 2018 المقرر هذا الصيف في روسيا الأفضل في تاريخ كأس العالم.

وقال شوكر "كرئيس للاتحاد الكرواتي لكرة القدم أنا سعيد لأن البطولة ستقام في روسيا، أنا متأكد أن منظمي مونديال 2018 سيعملون كل شيء لتدخل هذه البطولة تاريخ بطولات كأس العالم، وتكون الأفضل على الإطلاق.. أنا مستعد أن أكرر أن روسيا هي البلد الأكثر مضيافة بروح واسعة".

وأشار هداف مونديال 1998 إلى أهمية مشاركة بلاده في مونديال روسيا، وأعرب عن أمله في أن يحظى الفريق بدعم كبير خلال البطولة.

إقرأ المزيد

ويعتبر شوكر واحدا من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم الكرواتية، إذ تألق بشكل لافت في بطولة كأس العالم التي أقيمت بفرنسا عام 1998، وسجل 6 أهداف ليقود منتخب بلاده لاحتلال المركز الثالث.

أما على صعيد الأندية، فقد حمل شوكر قميص مجموعة من الفرق الكبيرة أبرزها نادي ريال مدريد، الذي توج معه بلقب الدوري الإسباني في موسم 1996/1997، وكأس السوبر المحلية (1997)، وبطولة أبطال الدوري الأوروبي (1998)، وكأس إنتركونتينتال (1998).

إقرأ المزيد

واختير شوكر ثاني أفضل لاعب في أوروبا (1998)، وثالث أفضل لاعب في العالم (1998)، وأفضل لاعب في كرواتيا أعوام 1992، و1994، و1995، و1996، و1997، و1998.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب كرواتيا سيتنافس في مونديال روسيا ضمن المجموعة الرابعة مع الأرجنتين، وآيسلندا، ونيجيريا.

المصدر: RT

عمر بيكضاض