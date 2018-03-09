نجم برشلونة قد يلحق بمباراة تشيلسي

واصل صانع ألعاب نادي برشلونة، أندريس إنييستا، برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، أملا في اللحاق بمباراة تشيلسي التي تقام الأربعاء المقبل في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أروبا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن إنييستا يتعافى بشكل سريع من الإصابة التي تعرض لها في عضلة الفخذ الأيمن، ومن المنتظر أن ينضم القائد لقائمة البارسا التي تواجه تشيلسي الأسبوع المقبل .

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار النهائي بخصوص مشاركة إنييستا من عدمها سيتحدد يومي الأحد والاثنين المقبلين.

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وتعرض إنييستا للإصابة خلال اللقاء الذي جمع برشلونة بضيفه أتلتيكو مدريد الأحد الماضي، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت المواجهة بفوز الفريق الكتالوني بهدف نظيف من إمضاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض