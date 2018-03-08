نسور لاتسيو يسقطون في مصيدة دينامو كييف (فيديو)

فرض فريق دينامو كييف الأوكراني التعادل على لاتسيو الإيطالي (2-2)، في عقر داره، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأحرز هدفي نسور لاتسيو كل من المهاجم شيرو ايموبيلي، والبرازيلي فيليبي اندرسون، في الدقيقتين (54، 62) على الترتيب. في حين حملت ثنائية الفريق الأوكراني توقيع كل من المهاجمين فيكتور تسيغانكوف والبرازيلي جونيور مورايس، في الدقيقتين (52، 79) على التوالي.