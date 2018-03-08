أرسنال يدك حصون ميلانو بتصويبتين رائعتين (فيديو)

خرج أرسنال بفوز ثمين من ملعب مضيفه ميلان (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، على ملعب "جوزيبي مياتزا" في ضاحية سان سيرو، في ذهاب دور الـ 16 للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وبادر الأرمني غينريخ مخيتاريان بالتسجيل للفريق اللندني، مبكرا في الدقيقة 14، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء عجز الحارس العملاق جيانلويجي دوناروما، في التصدي لها.