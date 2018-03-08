أرسنال يدك حصون ميلانو بتصويبتين رائعتين (فيديو)
Reuters Alberto Lingria
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خرج أرسنال بفوز ثمين من ملعب مضيفه ميلان (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، على ملعب "جوزيبي مياتزا" في ضاحية سان سيرو، في ذهاب دور الـ 16 للدوري الأوروبي لكرة القدم.
وبادر الأرمني غينريخ مخيتاريان بالتسجيل للفريق اللندني، مبكرا في الدقيقة 14، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء عجز الحارس العملاق جيانلويجي دوناروما، في التصدي لها.
وضاعف الويلزي آرون رامزي النتيجة للضيوف، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، بعد جملة تكتيكية رائعة بدأها الويلزي بتمريرة بالكعب وأنهاها بنفسه، عندما تلقى كرة بينية ذكية من اللاعب الألماني مسعود أوزيل، ملك التمريرات الحاسمة، قبل أن يراوغ الحارس جيانلويجي دوناروما ببراعة ويرسل الكرة في الشباك الخالية.
المصدر: "goaltime"
نايف الكوردي