الروسي شيبولين بطلا للمرحلة الـ 7 من كأس العالم للبياتلون

حقق الروسي أنطون شيبولين المركز الأول في سباق السرعة (10 كلم)، ضمن المرحلة الخامسة للبياتلون، اليوم الأربعاء، في مدينة كونتيولاهتي الفنلندية.

وقطع أنطون شيبولين مسافة السباق، بزمن قدره (23:15.6) دقيقة، متقدما بفارق (5.8) ثانية، على اللاتفي أندريه راستورغويف، صاحب المرتبة الثانية.

Российский биатлонист Антон Шипулин победил в первой гонке сезона, выиграв спринт на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахтиhttps://t.co/DExKewCMlFpic.twitter.com/Jubmhfg2ao — Матч ТВ (@MatchTV) March 8, 2018

وتلاهما الفرنسي مايه كينتين فيون، في المركز الثالث، متأخرا بفارق (17.3 ثانية) عن الفائز.

المصدر: "sports.ru"

نايف الكوردي