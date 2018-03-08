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الروسي شيبولين بطلا للمرحلة الـ 7 من كأس العالم للبياتلون

الرياضة

الروسي شيبولين بطلا للمرحلة الـ 7 من كأس العالم للبياتلون
Sputnik
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حقق الروسي أنطون شيبولين المركز الأول في سباق السرعة (10 كلم)، ضمن المرحلة الخامسة للبياتلون، اليوم الأربعاء، في مدينة كونتيولاهتي الفنلندية.

وقطع أنطون شيبولين مسافة السباق، بزمن قدره (23:15.6) دقيقة، متقدما بفارق (5.8) ثانية، على اللاتفي أندريه راستورغويف، صاحب المرتبة الثانية.

وتلاهما الفرنسي مايه كينتين فيون، في المركز الثالث، متأخرا بفارق (17.3 ثانية) عن الفائز.

المصدر: "sports.ru"

نايف الكوردي 

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