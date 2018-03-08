صدام قوي بين ميلان وآرسنال في الدوري الأوروبي

تترقب جماهير كرة القدم الليلة، الصدام القوي بين العملاقين ميلان وضيفه آرسنال في ذهاب دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويدخل ميلان المواجهة متسلحا بعاملي الأرض والجمهور، كما أنه يعيش حالة معنوية رائعة، فمنذ تسلم غينارو غاتوزو مسؤولية تدريب "الروسونيري"، حقق الفريق مجموعة من النتائج الإيجابية، آخرها الفوز خارج قواعده على مضيفه روما في مسابقة الدوري الإيطالي، كما حجز بطاقة العبور إلى نهائي كأس إيطاليا على حساب لاتسيو، وسيواجه في المباراة النهائية نادي يوفنتوس.

وفى المقابل يعيش آرسنال حالة معنوية سيئة للغاية، بعد نتائجه المخيبة في الفترة الأخيرة، والتي شهدت هزيمته أمام مانشستر سيتي مرتين في أقل من أسبوع، وبنتيجة واحدة هي (0-3)، حيث كانت الأولى في نهائي كأس رابطة المحترفين، والثانية في قمة الدوري الإنجليزي، إضافة إلى هزيمته في الجولة الماضية في البريميرليغ أمام برايتون بهدفين لواحد.

ويتمسك فريق آرسنال بلقب مسابقة الدوري الأوروبي لاسيما وأنها البطولة الوحيدة المتبقية له هذا الموسم، والتي ستكون بمثابة طوق نجاه لمدربه الفرنسي أرسين فينجر، الذي قد يفقد منصبه في حالة خروج "الغانرز" بدون ألقاب هذا الموسم.

ويعتمد ميلان في موقعة الليلة على المهاجم البرتغالي أندري سيلفا الذي سجل 8 أهداف في المسابقة الأوروبية، وكذلك الشاب باتريك كوتروني الذي أحرز 6 أهداف، بينما يعول آرسنال على النجمين الأرميني هنريك مخيتاريان، والألماني مسعود أوزيل، في ظل غياب المهاجم الغابوني إيمريك أوباميونغ لعدم قيده في القائمة الأوروبية للفريق.

المصدر: RT + وكالات

عمر بيكضاض