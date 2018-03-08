سيدات ينشدن أغنية للفرعون المصري محمد صلاح وسط ليفربول (فيديو)

قامت مجموعة من السيدات بالتجمع في أحد شوارع مدينة ليفربول الإنجليزية، من أجل غناء الأغنية الشهيرة للنجم المصرى محمد صلاح، جناح فريق الريدز.

ورددت سيدات ليفربول أغنية "مو صلاح" الشهيرة، الخاصة بالنجم المصري الدولي محمد صلاح، والتي تقول كلماتها: "مو صلاح مو صلاح.. محمد صلاح يركض في الجناح.. صلاح الملك المصرى".

وكان صلاح قد تأهل مع ليفربول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في مسيرته على حساب فريق بورتو البرتغالي بنتيجة 5 – 0، في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

ويتصدر محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزى برصيد 24 هدفا بالتساوي مع نجم فريق توتنهام هاري كين.

المصدر: "صحف مصرية"