فوز بطعم الهزيمة لبازل على مانشستر سيتي .. (فيديو)

خرج فريق بازل السويسري بفوز بطعم الهزيمة من ملعب مضيفه مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، وذلك في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووضع البرازيلي غابرييل خيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، فريقه في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة الثامنة من انطلاق صافرة البداية.