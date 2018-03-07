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فوز بطعم الهزيمة لبازل على مانشستر سيتي .. (فيديو)

الرياضة

فوز بطعم الهزيمة لبازل على مانشستر سيتي .. (فيديو)
Reuters Jason Cairnduff
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خرج فريق بازل السويسري بفوز بطعم الهزيمة من ملعب مضيفه مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، وذلك في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووضع البرازيلي غابرييل خيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، فريقه في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة الثامنة من انطلاق صافرة البداية.

وأدرك لاعب خط وسط فريق بازل، النرويجي محمد اليونسي، المنحدر من أصول مغربية، التعادل بحلول الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول.

ومن ثم سجل المدافع السويسري ميشيل لانغ هدف الفوز، بحلول الدقيقة 71 من عمر المباراة.

ولم يشفع هذا الفوز لفريق بازل، بسبب خسارته الساحقة على أرضه برباعية نظيفة، ليتأهل مانشستر سيتي إلى الدور ربع النهائي للتشامبيونز ليغ.  

المصدر: RT

نايف الكوردي

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