بالفيديو.. توتنهام يهز شباك السيدة العجوز
Reuters Eddie Keogh
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تقدم فريق توتنهام على ضيفه يوفنتوس في اللقاء بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن، وذلك في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وافتتح الكوري الجنوبي سون هيونغ مين التسجيل للفريق اللندني، في الدقيقة 39، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية القريبة على يمين الحارس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون.
وكان توتنهام قد فرض التعادل على اليوفي (2-2)، على أرضه وبين جماهيره، في مباراة الذهاب.
المصدر: RT
نايف الكوردي