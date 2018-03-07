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التشكيلة الأساسية لمباراة مانشستر سيتي وضيفه بازل

الرياضة

التشكيلة الأساسية لمباراة مانشستر سيتي وضيفه بازل
Reuters Jason Cairnduff
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يستضيف مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، في الساعة (22:45) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، فريق بازل السويسري في ذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكشف مدربا مانشستر سيتي وضيفه بازل التشكيلة الأساسية لفريقيهما قبل ساعة تقريبا من بداية المواجهة، على ملعب "الاتحاد".

وسيبدأ الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي، اللقاء بالتشكيلة الأساسية التالية ضد ضيفه السويسري:

بينما وضع السويسري رافائيل فيكي، المدير الفني لفريق بازل، التشكيلة الأساسية التالية لخوض هذه المباراة، ضد مضيفه مانشستر سيتي:

 

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ساحق للفريق الإنجليزي على منافسه السويسري برباعية نظيفة، في عقر داره.

المصدر: "/fcbasel1893facebook/mancity"

نايف الكوردي

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