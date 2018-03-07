الزمالك يتعثر في إثيوبيا

خسر فريق الزمالك أمام مضيقه ويلايتا ديشا الإثيوبي (1-2)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ 32 لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكونفدرالية".

وسجل المصري عماد فتحي هدف الزمالك الوحيد، في الدقيقة 37، مقابل هدفين لأصحاب الأرض جاءا، في الدقيقتين (16 و75) من زمن اللقاء.

ويحتاج الزمالك لبلوغ دور الـ 16 الأول للمسابقة، إلى الفوز بهدف وحيد أو بفارق هدفين فيما إذا نجح الخصم في هز شباكه، في مباراة الإياب، يوم 18 مارس الجاري، على استاد السويس.

المصدر: "facebook/ZSCOfficial"

نايف الكوردي