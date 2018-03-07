فالديراما يلتحق بـRT

انضم اللاعب الدولي الكولومبي السابق كارلوس فالديراما إلى فريق شبكة RT، وسيقدم برنامجا خاصا على القناة الناطقة بالإسبانية خلال منافسات مونديال روسيا 2018.

وعبر فالديراما عن سعادته بالانضمام لـRT إذ قال: "هذه فرصة عظيمة ومهمة ليست سهلة، لكنني مستعد لها على أحسن أوجه.. تعلمون نحن (المنتخب الوطني الكولومبي)، لا نتأهل في كل مرة إلى المونديال، ولكن بما أننا نشارك الآن، يجب أن ننتهز هذه الفرصة إلى أقصى حد".

ويعد فالديراما واحدا من أساطير كرة القدم الكولومبية، إذ خاض مع منتخب بلاده 111 مباراة، وقاده لبلوغ نهائيات مونديالات 1990 في إيطاليا، و1994 في الولايات المتحدة، و1998 في فرنسا.

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تجدر الإشارة إلى أن RT كانت قد أعلنت في وقت سابق انضمام المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو والحارس الدنماركي السابق بيتر شمايكل لفريقها.

ويقتصر عمل مورينيو على تحليل مباريات مونديال 2018 فيما سيقدم شمايكل برنامجا رياضيا خاصا به.

المصدر:RT

عمر بيكضاض