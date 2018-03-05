الداهية مورينيو ينضم لـRT في مونديال 2018

ينضم المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو لفريق قناة RT خلال بطولة كأس العالم 2018 في روسيا لتحليل نتائج المباريات.

وعلق مورينيو الذي يشرف حاليا على تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي على انضمامه لـRT بالقول: "أنا سعيد جدا بأن أكون جزء من فريق RT، وأتطلع لانطلاق منافسات بطولة كأس العالم المزمعة هذا الصيف في روسيا".

وتابع الداهية: "سأكون سعيدا لتبادل الأفكار وتحليل مباريات المونديال".

ويعتبر مورينيو واحدا من أبرز المدربين في العالم في العقدين الأخيرين، وانطلقت تجربته التدريبية مع نادي بنفيكا عام 2000، قبل أن يخوض تجربة ناجحة خلال مواسم 2002-2004 مع نادي بورتو البرتغالي.

ثم انتقل إلى إنجلترا لتدريب نادي تشيلسي بين 2004 و2007 وحط الرحال في إيطاليا للإشراف على نادي إنتر ميلان بين 2008 و2010، قبل أن يتوجه لتدريب نادي ريال مدريد الإسباني من عام 2010 إلى 2013.

وبعدها عاد لقيادة نادي تشيلسي بين 2013 و2015، وابتداء من عام 2016 انطلق في تحدي جديد بتوليه تدريب نادي مانشستر يونايتد.

وفاز مورينيو بعدة ألقاب خلال مشواره التدريبي، حيث حقق مع نادي "بورتو" لقب الدوري البرتغالي موسمي 2003 و2004، وكأس البرتغال عام 2003، وكأس السوبر البرتغالي، ولقب كأس الاتحاد الأوروبي في العام نفسه، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا عام 2004.

وتوج مع نادي تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات أعوام 2005 و2006 و2015، وكأس "كارلينغ كاب" ثلاث مرات أعوام 2005 و2007 و2015، وكأس السوبر الإنجليزي عام 2005، وكأس إنجلترا عام 2006.

كما حصد مورينيو لقب الدوري الإيطالي مع نادي إنتر ميلان مرتين عامي 2009 و2010، وكأس إيطاليا 2010، ولقب السوبر الإيطالي 2008، ولقب دوري أبطال أوروبا 2010.

وفاز مع نادي ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني عام 2012، وبكأس ملك إسبانيا 2011، ولقب السوبر الإسباني 2012.

وتوج الداهية مع نادي مانشستر يونايتد في الموسم الماضي بلقب الدوري الأوروبي.

ونال عام 2010 جائزة أفضل مدرب في العالم وفي تاريخ وإحصائيات كرة القدم (IFFHS)، وحصد أيضا جائزة أفضل مدرب برتغالي في القرن العشرين التي منحه إياها الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عام 2014.

ويشتهر مورينيو بشخصية كاريزمية مثيرة للجدل، وكذا رؤية تكتيكية براغماتية في مجال التدريب، ترتكز على السعي لتحقيق نتائج جيدة في المباريات كهدف أساسي قبل أي اهتمام بتقديم عرض جيد في اللعب، وهو ما جعل العديد من وسائل الإعلام الدولية تشبهه بالمدرب الأرجنتيني الشهير هيلينو هيريرا، رائد الخطة الدفاعية في إيطاليا المعروفة باسم "كاتناشيو".

المصدر:RT

عمر بيكضاض