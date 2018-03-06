الدراويش يعبرون وادي دجلة (فيديو)

تغلب نادي الإسماعيلي على ضيفه وادي دجلة (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وحملت ثنائية الإسماعيلي "الدراويش" توقيع المهاجمين الكولومبي دييغو كالديرون وشكري نجيب، في الدقيقتين (42، 61) على الترتيب، بينما سجل هدف الضيوف الوحيد المدافع باتريك مالو من بوركينا فاسو، بحلول الدقيقة 52 من زمن اللقاء.

وحقق الإسماعيلي انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده، إلى 53 نقطة (27 مباراة)، وتقدم إلى مركز الوصافة، في حين توقف رصيد وادي دجلة، عند 26 نقطة، ويشغل المركز الخامس عشر، على سلم ترتيب الدوري.

تشكيلة لقاء اليوم أمام وادي دجلة 💪📋#شجع_الدراويشpic.twitter.com/myhjP0P39F — Ismaily SC (@ismailyofficial) March 6, 2018

المصدر: "facebook/Officialismailysc"

نايف الكوردي