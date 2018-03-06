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لا غالب ولا مغلوب في مواجهة العهد اللبناني والجيش السوري (فيديو)

الرياضة

لا غالب ولا مغلوب في مواجهة العهد اللبناني والجيش السوري (فيديو)
twitter/theafcdotcom
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ساد التعادل الإيجابي مباراة العهد اللبناني وضيفه الجيش السوري (1-1)، التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وبادر المهاجم السوري حسن عويد بالتسجيل، في الدقيقة 56، ورد عليه اللبناني أحمد زريق بهدف التعادل، بحلول الدقيقة 71 من زمن اللقاء.

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ويتصدر العهد قائمة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، متقدما بفارق نقطتين على الجيش، الذي انفرد بمركز الوصافة.

المصدر: "twitter/theafcdotcom"

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