لا غالب ولا مغلوب في مواجهة العهد اللبناني والجيش السوري (فيديو)
twitter/theafcdotcom
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ساد التعادل الإيجابي مباراة العهد اللبناني وضيفه الجيش السوري (1-1)، التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وبادر المهاجم السوري حسن عويد بالتسجيل، في الدقيقة 56، ورد عليه اللبناني أحمد زريق بهدف التعادل، بحلول الدقيقة 71 من زمن اللقاء.
Highlights from the #AFCCup2018 encounter between Al Ahed and Al Jaish!— AFC Cup (@AFCCup) March 6, 2018
Match Report: https://t.co/CYoWrlkIuWhttps://t.co/9Bq4CnkTFx
ويتصدر العهد قائمة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، متقدما بفارق نقطتين على الجيش، الذي انفرد بمركز الوصافة.
المصدر: "twitter/theafcdotcom"
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