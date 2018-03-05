الوحدة السوري يقلب الطاولة على الأنصار اللبناني (فيديو)

حقق فريق الوحدة السوري أول انتصار له في الموسم الحالي لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على حساب ضيفه الأنصار اللبناني (2-1)، اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثالثة للمسابقة.

ووضع السنغالي الحاج مالك، مهاجم الأنصار، فريقه في المقدمة بهدف مبكر أحرزه في الدقيقة 12 من صافرة البداية.

ورد الفريق السوري الصاع صاعين بتسجيله هدفين عبر كل من، باسل مصطفى ومحمد الحسن، في الدقيقتين الـ (37، 60) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب صيدا الدولي.

ورفع الوحدة رصيده إلى 5 نقاط، وارتقى إلى صدارة المجموعة الثالثة، متجاوزا بفارق نقطة واحدة الفيصلي الأردني، صاحب مركز الوصافة، الذي يستضيف فريق ظفار العماني، في وقت لاحق من اليوم أيضا. في المقابل، تعرض الأنصار للهزيمة الثانية على التوالي، وتوقف رصيده عند ثلاث نقاط، ويشغل المركز الثالث في جدول الترتيب.

المصدر: "twitter/alkasschannel"

نايف الكوردي