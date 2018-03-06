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وفاة لاعب سعودي في رحلة صيد

الرياضة

وفاة لاعب سعودي في رحلة صيد
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أعلن نادي النجمة السعودي لكرة القدم، وفاة اللاعب إبراهيم ناصر المطيري، الذي وافته المنية خارج المملكة وهو في رحلة قنص.

وقال النادي السعودي في بيان له عبر حسابه الرسمي "تويتر" :"ينعي نادي النجمة إدارة ولاعبين وجماهير لاعب الفريق الكروي الأول إبراهيم ناصر المطيري، الذي وافته المنية خارج المملكة وهو في رحلة قنص سائلين الله له المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته".

وأشار الإعلامي السعودي إبراهيم الهطلاني في تغريدة له على حسابه الرسمي "تويتر" إلى لاعب نادي النجمة الذي توفي في السودان، وسبق له أن لعب في نادي التقدم.

المصدر: "twitter.com/alnajmahfc"

نايف الكوردي 

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