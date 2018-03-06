وفاة لاعب سعودي في رحلة صيد

أعلن نادي النجمة السعودي لكرة القدم، وفاة اللاعب إبراهيم ناصر المطيري، الذي وافته المنية خارج المملكة وهو في رحلة قنص.

وقال النادي السعودي في بيان له عبر حسابه الرسمي "تويتر" :"ينعي نادي النجمة إدارة ولاعبين وجماهير لاعب الفريق الكروي الأول إبراهيم ناصر المطيري، الذي وافته المنية خارج المملكة وهو في رحلة قنص سائلين الله له المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته".

إنا لله وإنا إليه راجعون

ينعي نادي النجمة إدارة ولاعبين وجماهير لاعب الفريق الكروي الأول إبراهيم ناصر المطيري الذي وافته المنية خارج المملكة وهو في رحلة قنص سائلين الله له المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته. pic.twitter.com/pPcNB199Ss — نادي النجمة السعودي (@alnajmahfc) March 5, 2018

وأشار الإعلامي السعودي إبراهيم الهطلاني في تغريدة له على حسابه الرسمي "تويتر" إلى لاعب نادي النجمة الذي توفي في السودان، وسبق له أن لعب في نادي التقدم.

انتقل الى رحمة الله تعالى العزيز الغالي: ابراهيم ناصر المطيري ، لاعب نادي النجمة خارج المملكة و تحديدًا في السودان ، المغفور له سبق و لعب في نادي التقدم ، الله يرحمه و يغفرله و يجبر أهله و ذويه .. انا لله و انا اليه راجعون #عنيزة#المذنبpic.twitter.com/m8Uv6FeFdS — ابراهيم حمد الهطلاني (@IbrahemAlHtlany) March 5, 2018

المصدر: "twitter.com/alnajmahfc"

نايف الكوردي