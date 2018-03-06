الخليفي يحضر لمفاجأة من العيار الثقيل على هامش موقعة الريال و"البي إس جي"!

كشفت تقارير إعلامية عن خطط القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، لإبرام صفقة من العيار الثقيل على هامش المواجهة التي تجمع اليوم النادي الباريسي بضيفه ريال مدريد.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الخليفي بعدما ضم البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي الصيف الماضي، يحلم بالتعاقد مع المدير الفني لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، لقيادة العملاق الباريسي حتى ولو نجح المدرب الحالي أوناي إيمري في تجاوز عقبة النادي الملكي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن الخليفي سيراقب زيدان في قمة الليلة، وسط رغبة منه في التعاقد معه في نهاية الموسم الجاري، واستغلال الشائعات التي تتحدث عن رحيل المدرب الفرنسي عن ريال مدريد في يونيو المقبل.

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وأشارت إلى أن زيدان سيعود لحديقة الأمراء معقل باريس سان جيرمان لأول مرة كمدير فني، حيث سبق أن خاض عدة مباريات في دار النادي الباريسي، عندما كان لاعبا في صفوف فريق "كان" 1992.

يشار إلى أن ريال مدريد فاز على باريس سان جيرمان قبل أسبوعين بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي وقع على ملعب سانتياغو برنابيو، في إطار ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ويتوجب على الفريق الباريسي الفوز بثنائية نظيفة في لقاء العودة الذي يقام اليوم، لبلوغ دور ربع النهائي.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض