بالفيديو.. لاعب ينقذ مرماه من هدف ببراعة!

أنقذ لاعب خط وسط فريق لوكوموتيف موسكو، فلاديسلاف إيغناتيف، فريقه من هدف محقق، في مباراة "الديربي" ضد سبارتاك موسكو، ضمن المرحلة 21 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وأبعد فلاديسلاف إيغناتيف كرة كانت في طريقها إلى المرمى الخالي، بعد تسديدة من لاعب سبارتاك موسكو ألكسندر ساميدوف، على أرضية ملعب لوكوموتيف المغطاة بالثلوج، في أجواء باردة انخفضت درجات الحرارة إلى نحو 9 درجات مئوية تحت الصفر.

وخرج لوكوموتيف موسكو بتعادل بطعم الفوز، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، في صدارة الدوري، بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه وصيفه كراسنودار.

ويليهما سبارتاك موسكو في المركز الثالث برصيد 38 نقطة، بفارق الأهداف عن كل من زينيت بطرسبورغ وتسيسكا موسكو، صاحبي المركزين الرابع والخامس على التوالي.

المصدر: "vk.com/d_gradfanloko"

نايف الكوردي