صورة لميسي تثير الدهشة!

أثارت صورة التقطت للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أمس خلال تدريبات فريقه برشلونة استعدادا لمواجهة أتلتيكو مدريد، دهشة الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر الصورة لحظة تسديد ميسي للكرة بقدمه اليسرى التي كانت معلقة في الهواء، وملتفة من ركبته إلى الكاحل بزاوية 180 درجة.

وانتشرت هذه الصورة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت تعليقات بعض الرواد مثيرة، إذ وصف أحدهم البرغوث بـ"الساحر الاستثنائي"، وقال آخر إن ميسي من كوكب آخر، فيما علقت صحيفة ماركا الإسبانية على الصورة في تويتر: "هذا دليل آخر على أن أحد أفضل اللاعبين في التاريخ ليس بشرا".

#LoMásViral | Fíjense en la pierna izquierda de Messi en esta foto https://t.co/BcpssnMWlu — MARCA (@marca) 5 марта 2018 г.

وقاد ميسي فريقه برشلونة أمس، لتحقيق فوز ثمين على ضيفه أتلتيكو مدريد بتسجليه الهدف الوحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات المرحلة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وهذا الهدف المعجزة، كان الرابع والعشرين من نوعه للنجم الأرجنتيني لموسم الليغا، والـ600 في مسيرته الكروية الحافلة.

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المصدر: Sports.ru

عمر بيكضاض