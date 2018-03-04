ميسي يسجل الهدف 600 في مشواره الكروي

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الهدف 600 في مشواره مع ناديه ومنتخب بلاده ، اليوم الأحد، عندما أحرز هدفا قاد به ناديه للفوز على أتلتيكو مدريد في الليغا.

وهز ميسي الشباك بعد أن حصل على ركلة حرة على بعد نحو 20 مترا، ثم سدد كرة رائعة في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى أوبلاك الذي لمسها من دون أن يتمكن من إبعادها في الدقيقة 26.

ويتصدر ميسي قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 24 هدفا، ويعد "البرغوث" أيضا الهداف الأبرز في تاريخ برشلونة ومنتخب الأرجنتين، حيث سجل 539 هدفا مع البلوغرانا بجميع المسابقات، و61 هدفا مع المنتخب الأرجنتيني.

المصدر: وكالات

فادي سيمير