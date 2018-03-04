صدمة "الوحدة" الإماراتي من تصرفات الشحات

أعربت إدارة نادي الوحدة الإماراتي، عن صدمتها في بيان من التصرفات التي صدرت من المصري حسين الشحات لاعب نادي العين، خلال مباراة الفريقين الخميس الماضي.

وقال الوحدة في البيان، "يعرب مجلس إدارة الوحدة، عن أسفه وصدمته من بعض التصرفات التي بدرت من بعض لاعبين العين، خاصة من حسين الشحات، وذلك بقيامه بإشارات تجاه جمهور الوحدة تتنافى مع الروح الرياضية والقيم والأخلاق والذوق العام في دولتنا ومجتمعنا، الذي عرف بالتسامح والرقي في التعامل".

وأضاف البيان، "أن تلك التصرفات تتنافى كذلك مع دعوة مجلس أبو ظبي الرياضي قبل أيام، لتعزيز الروح الرياضية، ونبذ التعصب والسلوك الخارج عن القيم والأخلاق، وأن يكون التنافس في إطاره الطبيعي بعيدا عن الاستفزاز أو الاتيان بسلوك غير صحيح يتعارض مع هذه القيم والمبادئ".

وشددت إدارة الوحدة على أن النادي لن يتقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط تجاه اللاعب، ثقة منه أن ما قام به هو "سلوك فردي"، داعية مجلس إدارة نادي العين إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة، "حتى لا تتكرر مثل هذه السلوكيات القبيحة في ملاعبنا".

يذكر أن اللاعب المصري حسن الشحات وجه "إشارة الذبح" إلى جماهير الوحدة، خلال مباراة جمعت الفريقين ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي.

المصدر: وكالات