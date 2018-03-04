الهولندي سنايدر يعتزل اللعب دوليا

أعلن لاعب الوسط الهولندي المخضرم فيسلي سنايدر اليوم الأحد اعتزال اللعب على المستوى الدولي، ليسدل بذلك الستار على مسيرته القياسية مع منتخب بلاده.

وأعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن القرار جاء بعد محادثات بينه وبين مدرب هولندا الجديد رونالد كومان، الذي توجه شخصيا إلى قطر للقاء سنايدر.

وأضاف أنه سيبحث الآن مع سنايدر إمكانية إسناد دور له مع المنتخب الوطني بعد التوقف عن اللعب والحصول على المؤهلات التدريبية المطلوبة.

كومان من جهته، قال: "كان ويسلي واحدا من أفضل اللاعبين الدوليين الهولنديين في السنوات الأخيرة وهو لاعب رائع وصاحب شخصية متميزة. لكني أرغب في بناء منتخب جديد ما يحتم القيام ببعض الاختيارات".

سنايدر (33 عاما)، كان على علم بأن مسيرته الدولية ستصبح على المحك عندما ترك نيس الفرنسي في يناير الماضي للانضمام إلى الغرافة القطري.

وقال سنايدر: "في المقام الأول، أنا أدرك أن كومان يريد بدء حقبة جديدة مع المنتخب بتشكيلة تضم لاعبين مستجدين وأصغر سنا. تحدثنا بكل ود عن هذه الأمور بصراحة وأنا أحترم قراره".

وفي يونيو حزيران الماضي سجل سنايدر رقما قياسيا جديدا في عدد المشاركات الدولية مع المنتخب الهولندي برصيد 131 مباراة، وجاءت مباراته الدولية رقم 133 والأخيرة في نوفمبر الماضي وانتهت بالفوز وديا 3-0 على رومانيا.

وبدأ سنايدر ظهوره على المستوى الدولي مع منتخب بلاده في 2003 وكان ضمن تشكيلة الفريق في المباراة النهائية لكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

المصدر: رويترز

فادي سيمير