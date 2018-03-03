قبيل لقائه ريال مدريد .. سان جيرمان "بنصف قوته" يهزم تروا

تخطى باريس سان جيرمان مضيفه تروا بالفوز عليه 2-0، اليوم السبت،ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي، قبل 4 أيام على مواجهته لريال مدريد في إياب ثمن نهائي أبطال أوروبا.

أحرز هدفي فريق العاصمة الفرنسية كل من الأرجنتيني آنخل دي ماريا في (د.47) وكريستوفر نكونكو في (د.77).

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 74 نقطة في صدارة البطولة بفارق 14 نقطة عن أقرب مطارديه موناكو صاحب المركز الثاني.

وفي غياب النجم البرازيلي نيمار الذي خضع اليوم لعلمية جراحية في ساقه في البرازيل وتابع المباراة مباشرة على الشاشة الصغيرة من غرفته في المستشفى، ارتأى مدرب سان جرمان الإسباني أوناي إيمري أيضا إراحة هدافه الأوروغوياني إدينسون كافاني ولاعب وسطه الإيطالي ماركو فيراتي وبعض لاعبي الصف الأول لادخار جهودهم للمواجهة ضد فريق العاصمة الإسبانية، علما بأن المهاجم الآخر كيليان مبابي وقلب الدفاع البرازيلي ماركينوس يتعافيان من إصابة طفيفة.

وشارك الألماني يوليان دراكسلر في مركز قلب الهجوم في حين لعب الجناح الأرجنتيني آنخل دي ماريا على الجبهة اليمنى، وخاض الشاب كريستوفر نكونكو أول مباراة أساسيا مع الفريق الأول هذا الموسم.

المصدر: وكالات

فادي سيمير