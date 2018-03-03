بيرنلي يقلب الطاولة على إيفرتون في "البريميرليغ"

حول بيرنلي تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه إيفرتون اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمييرليغ".

تقدم جنك توسون للضيوف في (د.20) قبل أن يرد أصحاب الأرض عبر آشلي بارنز في (د.56) وكريس وود في (د.80).

وبهذا الفوز، أصبح رصيد بيرنلي 40 نقطة في المركز السابع، في المقابل تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 34 في المركز التاسع.

ويتصدر مانشستر سيتي البريميير ليغ بـ75 نقطة، متقدماً بـ16 نقطة على مانشستر يونايتد الوصيف.

المصدر: RT

فادي سيمير