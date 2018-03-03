الكشف عن السبب الحقيقي لرحيل رونالدينيو عن برشلونة

كشف روبيرتو دي أسيس، شقيق ومدير أعمال الأسطورة البرازيلي رونالدينيو نجم برشلونة السابق، عن السبب الحقيقي الذي أدى إلى رحيل شقيقه عن العملاق الكتالوني عام 2008.

ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن شقيق رونالدينيو قوله: "راج الكثير من الأنباء وقتها، حول وجود مشكلة بين رونالدينيو والمدرب بيب غوارديولا، ولكن هذا غير صحيح".

Pep 'wanted Ronaldinho to stay' https://t.co/h41sAD0hzE — SPORT English (@Sport_EN) March 2, 2018

وأضاف: "أردنا التحدث مع غوارديولا، وكان يريد شقيقي أن يستمر في الفريق الكتالوني، ولكن القرار النهائي كان لصالح الرحيل".



وتابع: "من وجهة نظري، رونالدينيو لم يكن بحاجة لمغادرة البلوغرانا، ولكن بمجرد أن بدأت حرب انتخابات رؤساء النوادي في برشلونة، فضل الرحيل".

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وختم يقول: "كان ساندرو روسيل نائب رئيس النادي في تلك الفترة، خصما لرئيس النادي خوان لابورتا في الانتخابات، وبطبيعة الحال الكل أراد استغلال نجومية رونالدينيو، وضمه إلى صفه، ما اضطره للرحيل عن النادي حتى لا يضع نفسه في مشكلة مع أحد".

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر